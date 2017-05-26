كشفت إمارة مكة أنها تعمل على تشغيل مسار إضافي للنقل بالحافلات في 5 مواقع في العاصمة المقدسة، بتوجيه من أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وذلك بهدف التسهيل على قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان.
ويهدف التوجيه لتسهيل تنقلات سكان أحياء العزيزية والنسيم والعوالي، بجانب تسهيل تنقلات القادمين عبر الدائري الثالث والدائري الرابع من وإلى الحرم.
وفي صعيد ذي صلة، وضعت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ترتيبات لنقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام، تشمل فتح مسارات في جميع اتجاهات الساحة، وتخصيص ممرات مظللة للمشاة بعيدة عن مسار المركبات، والاستفادة من محطات النقل المتاحة لنقل نحو 35 مليون زائر للحرم خلال شهر رمضان.وفق “أخبار 24”.
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