أصدرت وزارة الخارجية اليوم (الجمعة) بياناً عبّرت فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية والذي أسفر عن سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح.
وجدد مصدر مسؤول تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر حكومة وشعبًا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
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