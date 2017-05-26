أكدت وزارة العمل أن توطين الوظائف بالمراكز التجارية المغلقة “المولات” سيطبَق في موعده المحدد في محرم المقبل، بداية بمنطقتي القصيم وحائل، مبينة أنه لا توجد أي معوقات أو عراقيل تعترض تطبيق القرار.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن التطبيق سيتم بناءً على معطيات السوق وعدد الباحثين عن العمل، مبيناً أن المشروع يتضمن توفير الدعم من بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين الراغبين في فتح محلات تجارية خاصة بهم.
وأضاف وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن القرار يأتي ضمن برامج التوطين التي تعمل عليها الوزارة وأنه لم يحدد فترة زمنية محددة بل ترك ذلك حسب خطة التنفيذ المقررة ومواعيدها مع مراعاة إعطاء مهلة للملاك للتكيف مع هذا القرار.
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