أعلنت المحكمة العليا، مساء اليوم الجمعة، أن غداً السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ.، وذلك بحسب بيان رسمي صادر من الديوان الملكي.
وأوضح بيان الديوان الملكي، أنه شهد عدد من الشهود العدول في جلسة للمحكمة العليا برؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة في بعض المحافظات والمراكز، وعليه فإن يوم غد السبت هو غرة رمضان المبارك 1438هـ – بحسب تقويم أم القرى.
وجاء بيان الديوان الملكي كما يلي: جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:
القرار رقم ( 96 / هـ ) وتاريخ 30 / 8 / 1438هـ بحسب تقويم أم القرى.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فإشارة إلى ما أعلنته المحكمة العليا حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ ؛ فقد عقدت المحكمة جلسة مساء هذا اليوم الجمعة الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1438هـ – بحسب تقويم أم القرى – للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1438هـ ، وبعد الاطلاع على ما وردها ، والنظر فيه وتأمله ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة في بعض المحافظات والمراكز ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) متفق عليه ، فإن المحكمة العليا تقرر : أن يوم غد السبت 1 / 9 / 1438هـ – بحسب تقويم أم القرى – الموافق 27 / 5 / 2017م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين (عضو)
د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان (عضو)
أحمد بن حمد المزروع (عضو)
محمد بن شريم الشعبي (عضو)
أحمد بن مقبول حكمي (عضو)
سعد بن محمد الغامدي (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله المجلي السبيعي (عضو)
غيهب بن محمد الغيهب (رئيس المحكمة العليا)
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