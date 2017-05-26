تحت شرف سعادة المهندس رائد سهيل العيد نائب رئيس شركة الفنار تم افتتاح المعرض الثاني والصالة الاولى للفنار حيث قدم الحفل الاستاذ غانم الغانم تلا ذلك ايات من الذكر الحكيم للطالب عبدالرحمن اليوسف ثم كلمة الثريا القاها الاستاذ ناصر اليوسف ثم نائب رئيس الشركة رائد عيد شكر الحاضرين وثمن الشراكة مع الثريا ثم قدم الاستاذ فهد التميمي مدير محلات الثريا الدروع والهديا للشركاء النجاح بعد ذلك تم التعرف على اركان المعرض ومنتجات الفنار ثم دعوة الحضور لتناول طعام العشاء.
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