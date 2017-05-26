أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الجمعة)، أن الدوام في شهر رمضان المبارك بجميع الوزارات والمصالح الحكومية بمعدل خمس ساعات يومياً.
وأوضحت أنه وفقا لتعميم المقام السامي فإنه تَقَرّر أن تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، بمعدل خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وأضافت أن التعميم نص على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق 25 رمضان 1438هـ؛ على أن يُستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 8 شوال 1438هـ، حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الإجازات في الخدمة المدنية. وفق “أخبار 24”.
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