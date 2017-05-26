أجريت قرعة دورة المغفور له الشريف/عبدالله بن محمد بن حسين (رحمه الله) السابعة لكرة القدم والمقامة في مجمع ريم الدلم وموقعها بطريق الدلم والتي تنطلق في الأول من رمضان بإذن الله وجاءت نتائج القرعة على النحو الاتي :
المجموعة (A)
1- فريق الفيصل .
2- فريق بوما .
3- فريق جنوى.
4- فريق المملكة.
____________________________
المجموعة (B)
1- فريق الزعيم .
2- فريق القنرز .
3- فريق لستر سيتي .
4- فريق الخالدية.
رعاة الدورة :
– وكالة نكفيك للدعاية والاعلان
– مؤسسة فيام
– الخرج اليوم راعي اعلامي
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج