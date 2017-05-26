ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد أعضاء الشركة الوهمية التي تديرها مواطنة وزوجها اليمني، والتي استولت على مبلغ 15 مليون ريال عن طريق الاحتيال على 30 شخصاً بجدة.
وقالت مصادر إن المقبوض عليه مقيم من الجنسية اللبنانية وقد تم التحفظ عليه داخل السجن، مبينة وفقاً لصحيفة “عين اليوم” أنه يجري حالياً البحث عن بقية أعضاء الشركة (المواطنة وزوجها، وثلاثة يمنيين وأردني).
وكانت الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في قضية الاحتيال التي قامت بها الشركة من خلال إيهام الضحايا بأنهم سيحصلون على أرباح شهرية تصل إلى 325 ألف ريال للمستثمر، و25 ألف ريال للوسيط.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج