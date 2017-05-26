تراجعت إدارة الكلية التقنية العالمية للبنات في الأحساء عن قرارها السماح للطالبات بارتداء البنطال، وشددت في تعميم عليهن على ضرورة التقيّد بالزي الرسمي وأن يكون اللباس طويلاً، وأن تكون التنورة طويلة وفضفاضة، والبلوزة غير شفافة وطويلة الأكمام.
وعمدت الكلية بحسب “الوطن” إلى إرسال رسائل نصية إلى الطالبات تفيدهن بذلك، بعد أن كانت قد حثّت الراغبات منهن في ارتداء البنطال في الحرم الجامعي على التبرع بريالين لجمعية فتاة الأحساء للسماح لهن بذلك.
ودعت إدارة الكلية الطالبات اللاتي قمن بالتبرع بالمال لأجل لبس البنطال التوجه إلى مكتب الخدمات الطلابية لاسترداد المبلغ قبل 20 رمضان.
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