أوضحت مصادر إمارات المناطق بدأت في اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة نسب توطين الوظائف في القطاعات المختلفة، وذلك بعدما رصدت لجان التوطين وجود تلاعب من قبل بعض منشآت القطاع الخاص في 19 نشاطاً مختلفاً.
وقالت المصادر إن لجان التوطين كشفت عن إسناد هذه المؤسسات للوظائف ذات الرواتب المنخفضة للسعوديين مثل الحراسات الأمنية والاستقبال، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أن هناك تفضيل للعمالة الوافدة على المواطنين، بدعوى أن إنتاجية الكوادر الوطنية أقل، وأن تدريبها يكلف مبالغ عالية.
وأبانت أنه تم رصد 11 ملاحظة في مجال التوطين بالمؤسسات، من أهمها طول فترات الدوام، وعدم وجود ترقيات وحوافز، واستمرار عمليات التوطين الوهمي، بالإضافة لتوظيف وافدين في وظائف مخصصة للسعوديين، وضعف جهود المنشآت لاستقطاب الكوادر الوطنية.
وذكرت المصادر أن من بين النشاطات التي تم رصد التلاعب بها المولات، ومحلات العطورات، والإكسسوارات، والتجميل،ومحال الذهب، والمطاعم، بالإضافة لوكالات السفر، والمستوصفات ،والمستشفيات، والصدليات، إلى جانب قطاعات المقاولات، ومحلات الصيانة والتشغيل.
وأضافت أن أمارات المناطق شددت على ضرورة العمل على زيادة نسب التوطين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والحرص على توفير فرص عمل مختلفة ومتنوعة للمواطنين في كافة المجالات.
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