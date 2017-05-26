كشف مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” هشام طاشكندي، عن اعتزام المؤسسة إنشاء موقع إلكتروني خاص بشركات التأمين ومزايا كل شركة والملاحظات والمخالفات عليها والشكاوى، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وقال خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية أمس الخميس بعنوان “أنظمة التأمين” إن سوق تأمين المركبات أساء إلى قطاع التأمين؛ لأنه خلّف انطباعاً سلبياً لدى المواطنين والمقيمين، الذين أصبحوا لا يؤمنون إلا عند شراء سيارة جديدة أو تجديد الرخصة.
وأفاد أن المؤسسة استقبلت خلال العام الجاري أكثر من 10 آلاف شكوى من أفراد وشركات ضد شركات التأمين، تضمنت عدم التزام شركات التأمين بتطبيق الشروط المبرمة بينها وبين المؤمّن. وفق “أخبار 24”.
ونوَّه إلى أن أي شركة تأمين ترفض التأمين يحق للمؤمّن التقدم بشكوى رسمية إلى مؤسسة النقد، مبيناً بحسب “الاقتصادية” أن النظام يلزم شركات التأمين بتجديد التأمين قبل نهايته بنحو 45 يوماً.
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