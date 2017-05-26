كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء التي تمت فوترتها في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام خلال الفترة الماضية بلغ نحو 387.1 مليون متر مربع.
وأوضحت الوزارة أنه في حال تطوير 25 % من هذه الأراضي (أي 58.06 مليون متر مربع فقط)، ستوفر 145.2 ألف قطعة أرض مطورة وتساهم في توفير السكن لنحو 725.8 ألف مواطن.
وأكدت وزارة الإسكان انها ملتزمة بتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 بزيادة نسبة تملك السكن إلى 52 %، ورؤية السعودية 2030 لتمكين المواطن من الحصول على المسكن المناسب.
وفق “أخبار 24”.
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