كرمت إدارة نادي النصر لاعبي فريق كرة القدم لدرجة الناشئين أبطال كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم وأبطال الدوري السعودي للناشئين بمساهمة من اعضاء شرف النادي العميد فهد المشيقح والاستاذ منصور الثواب والمهندس عبدالله العمراني والاستاذ سلمان المالك تقديراً لما قدموه من عطاء وما حققوه من تميز في هذا الموسم .
جاء ذلك بمقر بالمركز الاعلامي وبحضور نائب رئيس هيئة اعضاء الشرف العميد فهد المشيقح وأمين عام النادي الأستاذ سلمان القريني والدكتور عبدالله الدخيل ومدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال النجار وبدأ الحفل بالترحيب باللاعبين والاشادة بما قدموه من جهد وعطاء اثمر عن بطولتين في هذا الموسم تلا ذلك كلمة لمدير إدارة الفئات السنية لكرة القدم الأستاذ هاني الداود ثمن في بدايتها ما تجده الفئات السنية من دعم ومتابعة من إدارة النادي وعلى راسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي أثمر عن تميز في العمل بالمراحل السنية يتم من خلاله تقديم مواهب كروية واعدة تكون في المستقبل نجوماً تخدم الكرة السعودية كما أشاد بالرعاية والاهتمام الذي تجده الفئات السنية من عضو هيئة اعضاء الشرف الأستاذ منصور الثواب مؤكداً على أن كل ذلك كان حافزاً للاعبين للظهور بمستوى مميز منذ بداية الموسم أثمر عن انجازات بأرقام قياسية مشيداً بدور الجهازين الاداري والفني للفريق .
بارك بعدها العميد فهد المشيقح للاعبين بإنجازاتهم وقال لقد حصرت على أن اشارككم الفرحة فانتم نجوم الحاضر والمستقبل مؤكداً على أن الانجازات لا تستغرب من الفئات السنية وقال منذ 2011م ونحن في كل موسم لنا موعد من انجازات جديدة للفئات السنية . بعدها نقل الأستاذ سلمان القريني للاعبين تحيات وتقدير رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي واعضاء مجلس الادارة وقال لقد كان الامير فيصل مهتم بتكريمكم وحريصاً على التواجد في هذا اليوم لكن وجوده خارج المملكة حال دون ذلك لكنه كان معكم متابع لكل خطواتكم في كل مبارياتكم .وفق”أخبار 24″.
وقال التاريخ يشهد للنصر انه منبع للنجوم وانتم امتداداً لنجوم سابقين قدمهم النادي للكرة السعودية وبين القريني ان كرة القدم اصبحت مهنة وصناعة وقال عليكم بالاهتمام بأنفسكم وتطوير امكانياتكم ليكون ذلك خير داعم لمسيرتكم . بارك بعدها مدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال النجار للاعبين ما حققوه من انجاز وثمن جهود الاجهزة الادارية والفنية والطبية متمنياً لهم التوفيق .
بعدها تسلم اللاعبين مكافآت مالية ثم حضر الجميع حفل العشاء الذي اقيم بهذه المناسبة متمنين لهم التوفيق في الموسم القادم ومواصلة الابداع والتألق .
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