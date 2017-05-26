أكد عضو شرف نادي النصر، سلمان فهد المالك، أنه يثق كثيرًا في الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، وإدارته على العمل المختلف والرغبة الكبيرة في تحقيق النجاح خلال الفترة المقبلة.
وأبدى المالك أمله بتصحيح مسار الفريق النصراوي خلال الموسم المقبل، وقال في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “كل التوفيق للنصر بالمرحلة القادمة، أتمنى نبذ الخلاف أو حتى تأجيله، وكلي ثقه بالأمير فيصل وإدارته بالعمل المختلف والرغبة الكبيرة بالنجاح”.
جدير بالذكر أن كحيلان أعلن في تصريحات فضائية منذ ساعات أنه سيستمر في الموسم المقبل رئيسا للعالمي، واعدًا الجماهير النصراوية بتدارك الأخطاء وتصحيح مسار الفريق. وفق “النادي”.
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