قدم المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، تهنئته إلى منسوبي نادي ريفر بليت الأرجنتيني، بمناسبة مرور 116 عام على تأسيسه، مؤكدا أن كل النجاحات التي حققها كلاعب وكمدرب كانت بفضل ريفر بليت الذي شهد تألقه عندما كان لاعبا ثم كمدرب.
وقال دياز في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: ” كل ما أنا فيه اليوم بسبب ريفر بليت، ذكري سعيدة على مرور 116 عامًا من التاريخ، تحياتي للجميع”.
جدير بالذكر أن دياز تولى قيادة الهلال خلفا للأوروجواني جوستافو ماتوساس، ونجح في الموسم الحالي بتحقيق بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما يسير بخطوات جيدة في بطولة دوري أبطال آسيا، وبات قريبا من التأهل إلى دور الثمانية. وفق “النادي”.
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