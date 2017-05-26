أكد طارق التايب المحترف السابق بصفوف نادي الهلال ان على اللاعب جمال باجندوح اختيار النادي الذي يناسب طموحاته العالية متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مستقبل أيامه القادمة.
وقال التايب في فيديو عبر الحساب الرسمي لوكيل اللاعب محمد ابو حجر : ” اختار النادي الكويس الذي يتماشى مع طموحاتك وأتمنى لك التوفيق والنجاح”.
يذكر ان اللاعب جمال باجندوح دخل فترة الستة الأشهر وبذلك يستطيع التوقيع لأي نادي آخر بينما تبقى شهر واحد لانتهاء عقده الرسمي مع نادي الاتحاد
وكان مدة عقدة موسم واحد وحقق مع فريقه بالموسم الحالي كأس ولي العهد والمركز الرابع في سلم ترتيب دوري جميل للمحترفين.
وفق “أخبار 24”.
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