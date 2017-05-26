وثق مقطع فيديو سير العمل في مشروع إسكان مطار الرياض، الواقع غرب المطار، والذي يضم 108 وحدات سكنية، ضمن مبادرة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان.
وكان المشرف العام على مبادرة الإسكان التنموي عبدالله بن محسن النمري، قد أوضح من قبل أن الخرسانة يتم جلبها من مصنع مخصص لها في البحرين، إلى موقع المشروع.
وأضاف النمري أن الخرسانة المستخدمة ممزوجة بالبلوك الإسمنتي، ويتم تركيبها في موقع البناء، الأمر الذي يقلل من المدة الزمنية للمشروع، باكتمال الوحدة السكنية خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن المشروع يأتي كنموذج لتطبيق استخدام تقنية بناء حديثة أقرتها الوزارة. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن مقاول المشروع بدأ بنقل الأساسات وقطع البناء للموقع، وسيتم تسليمه للوزارة خلال الشهرين المقبلين؛ ليسلم بعد ذلك للمستفيدين.
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