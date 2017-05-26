قال اللواء جمعان الغامدي رئيس فريق عمل اللجنة الإشرافية لحملة “وطن بلا مخالف” إن أكثر من 276 ألف مخالف في جميع مناطق المملكة استفادوا من الحملة.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها شرطة المنطقة الشرقية، أول أمس (الأربعاء)، للحديث عن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بحسب “عكاظ”.
وتتيح الحملة للمخالفين الذين يغادرون خلال المهلة المحددة الإعفاء من آثار بصمة “مرحل”، حيث يمكنهم العودة للمملكة مرة أخرى بالطرق النظامية بعد الحصول على التأشيرة.
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