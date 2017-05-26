أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن الوزارة تستهدف دعم الكوادر الوطنية ليكونوا مساهمين بالتنمية الاقتصادية، وذلك انطلاقًا من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في كلمة للوزير ألقاها أمس (الخميس) خلال زيارته لغرفة جدة، وحضرها رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح كامل، حيث لفت في هذا الإطار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، سيطرح في الربع الثالث من عام 2017م الجاري برنامجاً لدعم حضانة ومواصلات المرأة العاملة.
وأضاف الغفيص أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرفة جدة لرصد ومواجهة جميع التحديات والمعوقات التي طرحتها اللجان القطاعية بالغرفة، انطلاقًا من تشاركية العمل المتكامل، بهدف تعزيز قدرة القطاع الخاص على تأدية مهمته. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج