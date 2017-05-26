كشف مُختص في شؤون الطقس عن متوسط عدد ساعات الصيام المتوقعة في مناطق المملكة خلال شهر رمضان، متوقعاً أن تصل معدلات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة.
وأوضح المختص بشؤون الطقس زياد الجهني أن متوسط ساعات الصيام في المملكة سيكون 15 ساعة، لافتاً إلى أن عدد ساعات الصيام في شمال المملكة ستكون الأطول بنحو 15 ساعة و 44 دقيقة.
فيما يكون عدد ساعات الصيام في أقصى جنوبها 14 ساعة و24 دقيقة، أما في الوسطى والشرقية والغربية يكون أقل من العام الماضي بدقائق معدودة.
ولفت الجهني وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الموجة الحارة ستبدأ في الارتفاع منتصف شهر رمضان، على أن تشتد في الثلث الأخير من الشهر لتصل إلى نحو 50 درجة مئوية بالمناطق الشرقية والوسطى والغربية، وأما بقية المناطق سوف تكون حول معدلاتها الطبيعية.
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