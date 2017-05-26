قضت محكمة جنح أبوظبي الإماراتية أمس (الخميس)، بمعاقبة المتهم الخليجي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”شراء لوحة سيارة تحمل الرقم “1” بشيك من دون رصيد”، بالسجن 3 سنوات بعد اعترافه بارتكاب الجريمة.
وأوضحت مصادر وفقاً لصحيفة “البيان”، أن القصة بدأت مع قيام المُتهم بالمشاركة في مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة تحت رعاية القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة “الإمارات للمزادات”، للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس حكومة أبوظبي، حيث قام بالمزايدة على الرقم “1”، وبعد أن رسا المزاد على اللوحة رقم “1” لصالحه حرر شيك بقيمة 31 مليون درهم على الرغم من أنه لا يمتلك رصيداً يغطي هذه القيمة.
ولفتت إلى أن المتهم استخدم شيكاً بدون رصيد لإتمام الصفقة وقدمه ثمناً للوحة المعدنية المميزة، وعندما توجهت اللجنة إلى البنك لاستلام قيمة المبلغ من حساب المتهم اكتشفوا حقيقة الأمر وأن حسابه لا يغطي قيمة الشيك، مبينةً أن اللجنة أبلغت الجهات المعنية بالأمر للتحقيق مع المتهم الذي اعترف بجريمته، ليُحال بعدها إلى المحاكمة وينتهي الأمر بمعاقبته بالسجن 3 سنوات.
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