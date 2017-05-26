تكفل معلم في تهامة عسير بترميم مجمع مدرسي يعمل به على نفقته الخاصة، بقيمة تجاوزت 150 ألف ريال، فيما أوضح المعلم أنه تلقى من مدير تعليم المنطقة “شهادة شكر”.
وبادر المعلم منصور آل خزيم، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، بسفلتة الطريق الجبلي المؤدي إلى المجمع، وإلى إعادة تأهيل الفصول، وتأمين خزانات مياه، واستحداث فصول جديدة ومقصف وملعب للطلاب.
وقال المعلم منصور إنه قرر ترميم المجمع لخلق بيئة تعليمية للطلاب البالغ عددهم 160 طالباً، لافتاً إلى أن أعمال الترميم أنجزت خلال 18 يوماً فقط، بتكلفة تجاوزت 150 ألف ريال.
وأضاف أنه لم يتلق سوى “شهادة شكر” من مدير تعليم المنطقة، ولم يحصل على أي تعويض أو مساعدة مادية من أي جهة، مؤكداً في نفس الوقت رفضه الحصول على تعويض، مقابل ما أنفقه من أموال.
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