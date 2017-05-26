فتحت شرطة الرياض تحقيقاً موسعاً في شكوى تقدمت بها شركات الألبان إلى الأمانة ضد مُغرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمةً إياه بتكبيدها خسائر كبيرة لنشره تغريدات مُسيئة لها.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية وجه خطاباً إلى إمارة الرياض ينقل خلاله شكوى من شركات الألبان بتعرضها في الآونة الأخيرة إلى إساءة لسمعتها التجارية واتهامها باستخدام مواد ضارة في منتجاتهم.
وأوضحت المصادر أن شركات الألبان اتهمت مُغرداً بقيادة حملة الإساءة والتضليل؛ بسبب نشره تدوينات ادعى خلالها أن منتجاتهم تُسبب هشاشة العظام ونقص الكالسيوم وأمراض السرطان وخشونة المفاصل والصداع المزمن والمخاط، مطالبين الجهات المعنية بالتحقيق مع المغرد وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار تصرفاته مرة أخرى، وهو ما استجابت إليه أمانة الرياض بتوجيه الشرطة نحو التحقيق في الواقعة.
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