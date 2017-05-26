توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.
وتوقع التقرير أن يشمل تأثير هذه الحالة كلاً من: الرياض، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، والشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
كما توقعت الهيئة في تقريرها تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير والباحة، وحتى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج