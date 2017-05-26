أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توحيد استحقاقات مستفيدي الضمان الاجتماعي الشهرية بمبلغ إجمالي موحد يشمل دعم الكهرباء والغذاء والمعاش الضماني، وذلك بدايةً من شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخليل، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “تم توحيد الاستحقاقات الشهرية لمستفيدي الضمان بمبلغ إجمالي موحد، يحتوي على دعم الكهرباء والغذاء والمعاش الضماني،ابتداءً من شهر رمضان المبارك”.
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