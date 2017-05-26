أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ستستثني مخيمات الإفطار الرمضانية التي يحضرها العمالة الوافدة، من جولاتها التفتيشية تقديراً للشهر الفضيل.
وأشار المصدر، حسبما أوردت صحيفة “الوطن”، إلى أن الوزارة ستستهدف المخيمات الرمضانية بالتوعية والتثقيف عن حملة “وطن بلا مخالف”، وليس بالحملات التفتيشية المفاجئة.
ونوه إلى أن تنفيذ الحملات التفتيشية في مخيّمات الإفطار الخيرية يعدّ أمراً غير لائق، لذلك فإن الوزارة ستكتفي بالمشاركة التوعوية في هذه الحملة، التي تبقى عليها شهراً.
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