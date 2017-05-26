أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن على حلف “الناتو” التركيز بشكل أكبر على مكافحة الإرهاب، مبيناً أن هذه الدعوة هي رسالة من الاجتماع التاريخي بقادة الدول العربية والإسلامية الذي حضره في المملكة العربية السعودية.
وأوضح خلال كلمة له أمام قادة أوروبا المشاركين باجتماع “الناتو” في بروكسل بحضور الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أنه قضى وقتا مطولا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واصفا إياه بأنه رجل حكيم ويريد أن تتحسن الأمور للأفضل بشكل سريع.
وكان ستولتنبرج قد أعلن، الاثنين، أن الناتو سينضم إلى التحالف الدولي ضد داعش استجابة لطلب من الولايات المتحدة التي تقود التحالف، قائلاً إن ذلك سيوجه رسالة سياسية قوية حول وحدة الصف في مكافحة الإرهاب.
وفق “أخبار 24”.
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