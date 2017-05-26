نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، صورة “إنفوجراف” قدمت من خلاله مجموعة من النصائح لرواد التسوق في شهر رمضان.
ونصحت المتسوقين بكتابة قائمة المشتريات، والانتباه لسعر الوحدة (كيلو أو ملجم أو جرام) للمنتج، لتمييز السعر الأوفر، والحصول على فاتورة بالمشتريات.
وتضمنت نصائح الوزارة كذلك التعرف على الأسعار من المواقع الإلكترونية قبل القيام بعملية التسوق، والتعرف على سعر المنتج قبل وبعد التخفيض، مشيرة إلى أنه لا توجد رسوم على البطاقات الائتمانية أثناء الشراء بها.
وفق “أخبار 24”.
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