علّق رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي على تصريح ماجد عبدالله الذي أثار ضجة وطالبه فيه بأن يترك النصر ويرحل، لافتاً إلى أن رأيه يُحترم ولكن كان يمكنه إبداؤه بلطف.
جاء ذلك في مقابلة للأمير أمس (الأربعاء) ببرنامج “في المرمى” مع الإعلامي بتال القوس، حيث قال: “كل شخص له رأيه ولست زعلانًا منه، ولكن كان يمكن أن يتحدث بشكل ألطف”.
يُذكر أن ماجد عبدالله لاعب نادي النصر السابق قال في جلسة خاصة تم تسريب فيديو لها عن فيصل بن تركي “هو يطلع بس”، في إشارة لرغبته في رحيله عن النادي، كي تتحسن أوضاع النادي.
وتفاعلت جماهير النصر في حينه مع رد ماجد عبدالله “هو يطلع بس”، حيث دشنوا هاشتاقا بنفس العبارة التي تصدرت الترند في المملكة خلال ساعات.
وفق “أخبار 24”.
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