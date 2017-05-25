أعلنت المحكمة العليا، مساء اليوم (الخميس)، أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذا اليوم، وبالتالي يكون يوم غد الجمعة المتمم لشعبان.
وأكدت المحكمة في بيان لها أنها ستعقد جلسة مساء غدٍ الجمعة، وتعلن ما يثبت لديها حول رؤية هلال الشهر الكريم ويتم إعلانه حسب المتبع.
يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم 29 من شهر شعبان 1438 هـ وغد الجمعة.
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