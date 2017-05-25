أقدم مواطن في العقد الرابع من عمره على التنكر في زي نسائي بحي الخالدية في مدينة عرعر بعد منتصف الليل، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وتجريده من عباءته وبحوزته بطاقات صراف آلي.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد بن مهدي العنزي، أن مركز شرطة الخالدية ورد إليه بلاغ عند الواحدة صباح الأربعاء من قبل دوريات الأمن بمدينة عرعر يفيد بوجود شخص يرتدي زيا نسائيا (عباءة ونقاب)، وبعد التأكد أنه رجل تم تجريده من العباءة والنقاب، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر.
وأضاف أن الدوريات الأمنية قامت بتفتيش المواطن، لتعثر معه على 5 بطاقات صراف آلي متنوعة، وكلها عائدة له، ما عدا واحدة تعود لمواطن آخر، كما تم العثور على سيارته في شارع موازٍ، لتتم إحالته إلى الجهات ذات الاختصاص. وفق “أخبار 24”.
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