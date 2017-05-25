أكد مراقبون أن الميليشيات الحوثية لا تزال مستمرة في نهب المساعدات التي تصل لميناء الحديدة وإعادة بيعها في السوق السوداء لتجار تابعين لحزب المخلوع صالح، ولا تزال تواصل كذلك حجز سفن المساعدات في ميناءي الحديدة والصليف.
وأوضحوا، بحسب تقرير بثته “واس” نقلا عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، أن تمويل العمليات الإجرامية للميليشيات يتم عبر عمليات النهب والاستيلاء على قوافل المواد الغذائية وتخزينها للعمل على استبدال عبواتها وطوابعها ووضع علامات وأكياس شركات محلية.
وكشفوا أن آخر هذه المنهوبات كانت قافلة مساعدات متجهة إلى تعز تضم 200 شاحنة، قاموا بسرقتها بشكل كامل وبيعها للمتنفذين التابعين لعلي صالح.
كما أشاروا إلى أن الميليشيات تسمح لقادتها بممارسة عمليات التجويع للشعب اليمني من خلال مصادرة القوافل والسلال الغذائية، وإجبار السكان على شرائها بمبالغ عالية، بالإضافة لفرضهم ضرائب على السكان تحت مسميات المجهود الحربي وحق السيد.
وذكروا أنه تم اكتشاف أكثر من 15 ألف كيس قمح في مخزن واحد فقط لأحد التجار، وهي مقدمة من منظمات دولية كمساعدات غذائية خاصة بالنازحين، ويقوم العاملون فيه بتغيير شعارات الأمم المتحدة بعلامة تجارية محلية الصنع ومن ثم بيعها في السوق المحلية على أنها صادرة من الشركات المحلية.
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