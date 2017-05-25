أكد المركز الوطني لإنتاج الأمصال بوزارة الحرس الوطني، أن لديه مؤشرات قوية تدل على أن صيف المملكة هذا العام سيشهد تزايداً في حالات لدغات الثعابين وظهورها، داعياً المواطنين للحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأبان المركز أنه خلال رحلاته لجمع أنواع الثعابين السامة من مناطق المملكة المختلفة لغرض إنتاج الأمصال المضادة لسمومها، عثر على أعداد كبيرة من الثعابين السامة، محذراً المواطنين والمقيمين وخاصة المزارعين وسكان البوادي والقرى ورواد الصحراء من السير ليلا دون إضاءة أو حفاة، مع سد الفتحات المؤدية للمنازل. وفق “أخبار 24”.
بدوره، أوضح مدير عام المركز، الصيدلي محمد الأحيدب، أن الفرق جمعت من منطقة جازان وحدها 235 نوعاً ساماً في 6 أيام، ومن المنطقة الوسطى جمعت 63 من النوع شديد السمية في 7 أيام من شهر مايو، لافتاً إلى أن بين الثعابين التي عُثر عليها يوجد 32 من نوع الحية الرقطاء الخطيرة، و16 من نوع الثعبان الأسود.
وبحسب إرشادات المركز، فإن الإسعافات الأولية التي يجب اتخاذها لمن يُصاب بلدغة ثعبان، أولاً طمأنة الملدوغ وتهدئته، وربط العضو المصاب، بالإضافة لرفع العضو المصاب، وجعل المصاب يستلقي على جنبه في السيارة أثناء نقله إلى أقرب مستشفى، حيث يُتوقع أن يتقيأ؛ ما قد يتسبب في انسداد مجاري التنفس.
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