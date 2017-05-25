دشن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم الخميس إطلاق مبادرة لزراعة مليون شجرة في الرياض، والتي تأتي ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 4 ملايين شجرة في المملكة.
وغرس أمير الرياض شجرة “الغاف” في ساحة الإمام محمد بن سعود بقصر الحكم، معلناً انطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة بمحافظات منطقة الرياض، ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 4 ملايين شجرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة بحلول العام 2020، متمنياً أن تحقق المبادرة أهدافها في تعزيز الغطاء النباتي.
حضر حفل التدشين نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ووكيل الوزارة للبيئة أسامة فقيها، ومدير عام الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج.
وفق “أخبار 24”.
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