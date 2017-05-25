قام وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، بزيارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في محافظة جدة، حيث شارك خلال زيارته في تسليم شهادات إتمام دورة في العزف على “البيانو” للسيدات والأطفال.
ونشرت جمعية الثقافة والفنون بجدة مقطع فيديو اليوم (الخميس) للوزير وهو يسلم الشهادات للفتيات اللاتي اجتزن الدورة، وذلك في حضور مدير عام الجمعية د.عمر الجاسر.
وأشاد الوزير في تصريح له بما تقدمه الجمعية، مشيراً إلى أن هيئة الثقافة والفنون سيكون لها مظلة وهيئة مستقلة يرأسها وزير الثقافة والإعلام لدعم الشباب والمبدعين في كافة المجالات.
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