تفقدت وزارة الإسكان مشروع مستفيدي الضمان الواقع بمنطقة حي إسكان غرب مطار الرياض، والذي يضم عدد 108 وحدات سكنية بمساحة 400 متر مربع للوحدة، والتي ينتظر أن تستلمها الوزارة خلال الشهرين المقبلين، ليتم تسليمها للمستفيدين.
وأوضح المشرف العام على مبادرة الإسكان التنموي عبدالله النمري أن اهتمام الوزارة بالمشروع لما تمثله فئة مستفيدي الضمان من أهمية قصوى، وذلك ضمن مبادرة الإسكان التنموي التي أطلقتها الوزارة استشعاراً منها بواجبها تجاه هذه الشريحة وجميع شرائح.
وقال إن المشروع تتكامل فيه جهود الوزارة مع القطاع غير الربحي، لافتاً إلى أنه يمثل نموذجاً لاستخدام تقنيات البناء الحديثة، والتي تعتمد على خرسانة مسبقة الصنع ممزوجة بالبلوك الأسمنتي، حيث يتم تصنيعها في مصنع خاص، ومن ثم تركيبها في موقع المشروع، حيث يكتمل العمل في الوحدة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأبان أن الوزارة تعمل على تطبيق المشروع على باقي مشاريع الإسكان التنموي، بمشاركة القطاع غير الربحي، لافتاً إلى أن تقنيات البناء الحديثة المستخدمة تعتبر من أفضل الممارسات العالمية، وهي توفر جودة تضاهي أساليب البناء التقليدي، فضلاً عن أنها تسهم في تخفيض تكلفة بناء الوحدة السكنية مما يضاعف أثر مشاريع المبادرة. وفق “أخبار 24”.
ويتوقع أن يتم تسليم المشروع للوزارة خلال الشهرين المقبلين بموجب العقد الموقع مع المقاول، حيث أن المقاول بدأ بنقل الأساسات للموقع، ويجري حالياً نقل قطع البناء للموقع.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج