كرّم مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ومعالي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان الفائزين بجائزة العثمان للتميز على مستوى إدارة تعليم الخرج .
وفاز بالمركز الأول في فئة المعلمين الأستاذ علي العقيفي من ثانوية الأمير سلطان والمركز الثاني الأستاذ مالك الشمراني من متوسطة أحد والمركز الثالث الأستاذ خميس محمد حسون من متوسطة الجامعة الأهلية . .
وحصلت على المركز الأول في فئة المعلمات الأستاذة وفاء الهويشل من الثانوية الرابعة والمركز الثاني الأستاذة إيمان عطيه من مدارس الجامعة .
وحصلت على جائزة المبتكرات العلمية الطالبة هيا الدوسري من الثانوية التاسعة .
وأعلن معالي الدكتور عبدالله العثمان عن إضافة فئة قادة وقائدات المدارس يفوز المتميز منهم بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال دعماً للحراك التعليمي المميز بالخرج .
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