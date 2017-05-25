رعت سعادة المساعد للشؤون التعليمية بنات بإدارة التعليم بالخرج أ.شريفة بنت شعلان القرني لقاء وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) بتعليم الخرج بحضور رئيسات الأقسام النسائية والمشرفات التربويات وموظفات الإدارة ، بإشراف مساعدوحدة التوعية الفكرية بتعليم الخرج أ.زهرة عبد الرحمن الشدي . وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 / 8/ 1438 هـ . في مقر بهو مبنى الشؤون التعليمية بنات . بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية عقبها كلمة المساعد للشؤون التعليمية ( بنات ) أ.شريفة بنت شعلان القرني رحبت فيها بجميع الحاضرات مقدمة شكرها لمساعد وحدة التوعية الفكرية أ. زهرة الشدي على تنظيم هذا اللقاء التربوي ثم بينت في كلمتها أننا نعيش في عصرالتغيير بمساراته المتسارعه والمختلفة ، وهذا التغيير يحتاج في خطاه إلى غرس مفاهيمُ متعددة وتقوية الإتجاه الديني والإجتماعي ، وتبصيرهم بأهمية الأمن الفكري ومع هذه التغيرات التي يمر بها المجتمع والتغيرات في الميدان التربوي ومتطلبات العمل في الميدان التربوي ظهرت البرامج اللازمة والضرورية التي تدعونا إلى التكاتف والتعاون جميعا واستشعار المسؤولية في تربية الجيل ، ومن هذه البرامج الوقائية برنامج ( حصانة ) هذا البرنامج الذي يقوم على حصانة الفكر في الميدان التربوي وترسيخ القيم الوطنية والانتماء الوطني لدى جميع منسوبي التعليم فشملت حصانة جميع البرامج التي كان أساسها الأمن الفكري . واشادت القرني بمبادرة اللجنة الفرعية الدائمة للتوعية الفكرية بإدارة تعليم الخرج : مسابقة (البنيان المرصوص ) والتي تقوم على نفس الأهداف التي يسعى لها هذا البرنامج من السمع والطاعة لولاة الأمر والانتماء الوطني وإظهار الهوية الوطني من التربية الفكرية الآمنة لجميع منسوبي التعليم من طلاب وطالبات وموظفين وموظفات .
وقدمت القرني شكرها للمشرفة أ. موضي القحطاني من قامت على هذه المسابقة باحترافية ومهنية عالية . كما بينت في كلمتها أن وحدة التوعية الفكرية هي وحدة مرتبطة إدارياً بسعادة مدير التعليم يقوم عليها رئيس مباشر أ. محمد البراك ومساعدة أ. زهرة الشدي .وهي وحدة جديدة أسست بإدارات التعليم لها أهدافها ولها أدلتها التنظيمية التي أرسلت للميدان وقام عليها فريق عمل برئاسة سعادة مدير التعليم ومجموعة من رئيسات الأقسام ذات العلاقة ولها خططها المتكاملة ،مبينة أن العمل بهذه الخطط الوقائية يتعلق بأمانة عظيمة دينية ووطنية فيجب أن نعطيها كثير من الاهتمام كما هو حالنا اليوم وتصل على وجهها الصحيح كما رسمته الوزارة للميدان التربوي .
واختتمت القرني كلمتها بالإشادة بجهود وحدة التوعية الفكرية في الميدان شاكرة لهم هذه الجهود المباركة سائلةً الله أن يوفق الوحدة ، كما قدمت شكرها للحاضرات داعية الله التوفيق للجميع وأن يحمي بلادنا وفكر أبنائنا ويبقى وطننا أبيا عزيزا و تبقى الشريعة الإسلامية تعم هذه البلاد المباركة .
عقب ذلك كرمت المساعد للشؤون التعليمية (بنات) ومساعد وحدة التوعية الفكرية الفائزات في المسابقات التي استهدفت موظفات الأقسام النسائية وهما : أ.وضحى العتيبي مساعدة الإشراف التربوي لفوزها في مسابقة البنيان المرصوص لهذا العام وفوزها كذلك في مسابقة تدبر مجال القرآن الكريم الفرع السادس. وأ.أسماء المقباس الإدارية في وحدة تطويرالمدارس لفوزها في مسابقة البحث العلمي : (دور الأسرة في تنشئة أبنائها على الفكر الآمن ) .
تلا ذلك ألقت المشرفة أ. موضي القحطاني ورقة عمل بعنوان : ( حصانة الجيل مسؤولية الجميع ) بينت فيها أن قوة الأمة ومبعث أمنها واستقرارها واطمئنانها مرهون بسلامة عقول أبنائها ونزاهة أفكار أفرادها ومدى تمسكهم بدينهم ولاشك أن الأمن الوطني مطلب رئيسي لكل دولة هو ركيزة استقرارها إلا أن هناك نوع من أنواعه يعد هو الأهم والأخطرلا غنى لأي أمة عنه ولا قيمة للحياة بدونه ذلكم هو الأمن الفكري . كما أكدت على أن الحاجة ماسة لتظافر الجهود لتحصين النشء ضد المهددات الفكرية مشيدة بدور ولاة الأمر حفظهم الله في محاربة الفكر الضال ومعالجة المنحرفين فكرياً ، ومن ذلك توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف حفظه الله بالمساهمة في التوعية الفكرية للمجتمع من خلال برنامج حصانة الوطني الذي تشارك فيه جميع الوزارات المعنية والذي يهدف إلى تحصين الفرد من الوقوع في الانحرافات الفكرية وتحميه من مزالق الريبة والشبهات .وبينت القحطاني اهتمام وزارة التعليم والتي تعد إحدى المؤسسات الوطنية بموضوع سلامة وحماية الفكر وسلوك المنهج الوسطي بما يحقق استقرار المجتمع وتقدمه وأمنه فقد قدمت مناهجها التربوية وأنشطتها اللاصفية وبرامجها الوقائية لحماية الطلاب والطالبات من أضرار الانحراف الفكري وأخطاره ومنها تشكيل اللجنة الدائمة للتوعية الفكرية ( حصانة ) .التي تهدف إلى تحصين المجتمع التعليمي من المهددات الفكرية لبناء المواطن الصالح بالشراكة مع الأسرة والمجتمع .وأشارت في ورقتها إلى مبادرة اللجنة الفرعية الدائمة للتوعية الفكرية ( حصانة ) بإدارة التعليم بالخرج المتمثلة في مسابقة ( البنيان المرصوص ) في حفظ متون الأحاديث النبوية والتي تقوم فكرتها على حفظ ثلاثين حديثاً في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم الجماعة ونبذ الفرقة وحرمة سفك الدماء المعصومة ، تحقيقاً للفكرالآمن لجميع أفراد المجتمع التربوي . وختمت ورقتها بالحث على تكاتف جهود التربويين والتربويات بتحصين النشء ضد المهددات الفكرية داعية الله أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى .
وفي نهاية اللقاء ألقت مساعد وحدة التوعية الفكرية أ. زهرة الشدي كلمة مبينة فيها أهداف وحدة التوعية الفكرية (حصانة) وفريق اللجنة الفرعية الدائمة للتوعية الفكرية ودورهم الفاعل في تعزيز الفكر الآمن بالتوعية والتربية والتثقيف والتوجيه ، مبينة تعدد الجهات التي أُنيط بها تنفيذ البرامج؛ وتنظيما لجهود الجهات العاملة في المشروع؛ وضمانا لتحقق مخرجات نوعية ؛ تمّ إنشاء وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والأنشطة المختلفة المرتبطة بالتوعية الفكرية ، بتحديد المهام والأدوار وتنظيم العمل وانتظامه من خلال أدلة تنظيمية تسهم بإذن الله في تنظيم عمل التوعية الفكرية وتحقيق أهدافها، ببرامجها المختلفة وأنشطتها المتنوعة؛ لتحصين المجتمع المدرسي والبيئة المحيطة ببرامج تخصصية تُعنى بالجانب الفكري لعموم المجتمع التربوي وبرؤية معاصرة تفهم وتدرك الوقائع وتفاصيلها والأسباب الكامنة وراءها والأخطار الناتجة عنها .
وأشارت الشدي في كلمتها على تدشين سعادة مدير التعليم د. عبد الرحمن بن عبد الله العب الجبار حفظه الله للحساب الرسمي لوحدة التوعية الفكرية (حصانة ) بتعليم الخرج على تطبيق تويتر @Hasanh_Alkharj . وأعلنت عن مسابقة البينيان المرصوص لموظفات الأقسام النسائية والجوائز المخصصة لهم وكذلك أعلنت عن مسابقة أجمل تعليق عبر الحساب الرسمي لوحدة التوعية الفكرية (حصانة ) بتعليم الخرج بتطبيق تويتر .
وفي ختام كلمتها قدمت الشدي شكرها الجزيل لسعادة المساعد للشؤون التعليمية – بنات –على تشريفها لهذا اللقاء ودعمها للوحدة سائلةً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها ، و قدمت شكرها لرئيس وحدة التوعية الفكرية أ. محمد البراك على جهوده المبذولة في تحقيق أهداف الوحدة سائلةً الله له التوفيق والسداد ، كما قدمت شكرها لجميع الحاضرات لهذا اللقاء .
وفي نهاية اللقاء وزع على الحاضرات كتيب مسابقة البنيان المرصوص و بروشورات المسابقة ..
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