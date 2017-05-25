أطاحت شعبة التحري والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بتشكيل مكون من 8 وافدين أفارقة، تخصصوا في رصد عملاء البنوك ومتابعتهم وسرقة ما بحوزتهم من أموال.
وأبان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي بن عطية القرشي، أن شعبة التحري والبحث الجنائي بشرطة جدة ألقت القبض على 8 لصوص أفارقة، تخصصوا في سرقة عملاء البنوك بعد رصدهم ومتابعتهم.
وأضاف الناطق أن الجناة بالتحقيق معهم أقروا بالتهمة الموجهة ضدهم، وأنهم يرصدون عملاء البنوك، ومن ثم سرقتهم وسلبهم، كما أقروا بتكسير زجاج سيارات عملاء البنوك والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات، مشيراً إلى أن الجناة جرى توقيفهم في مركز الشرطة المختص تمهيداً لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء. وفق “أخبار 24”.
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