احتفل مستشفى الملك خالد ومركز الامير سلطان للخدمات الصحية هذا اليوم الخميس الموفق 1438/8/29 بفعاليات يوم التمريض الخليجي تحت شعار ” معاك لنرعاك ” الذي نضمته إدارة التمريض بمساعدة من أقسام المستشفى بقيادة مديرة التمريض / فاطمه الراشدي وفِي بداية الفعاليات قاماً الدكتور / عبدالله بن عمر برناوي بقص شريط افتتاح المعرض الذي تمثلا في مشاركة العديد من أقسام التمريض وطلع على شرح مفصل من قبل المشرفين عليه بعدها قامت مديرة التمريض بإلقاء كلمة التمريض والتركيز على أن التمريض يلعب دور مهم في تقديم الرعاية الصحية للمريض على الوجه المطلوب وبعد ذالكً بدا الحفل بكلمة من الدكتور / عبدالله برناوي تحدث فيها عن دور التمريض في عصر الاسلام وإن هذا اليوم يصادف يوم غزوة بدر الكبرى حيث إن رفيدة الاسلميه كانت تقوم بتضميد جراح المسلميين بعد ذالك تم عرض فيديو توضيحي بما يقوم به التمريض من اعمال داخل المستشفى وفِي ختام الحفل كرمت إدارة التمريض مدير المستشفى وذالك لجهوده ودعمه الدائم للتمريض وبعد ذلك تم تكريم التمريض المتميز بالأقسام والاقسام المشاركه بالحفل.
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