قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إنه خلال الفترة الماضية نشأ فراغ سعري، ما أدى لتناسب أسعار الوحدات السكنية تقريبا مع 25% من قدرات المواطنين، بينما 75% ليس لديهم القدرة على الشراء.
جاءت تصريحات وزير الإسكان في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول خلال مؤتمر تقنية البناء الأول بالرياض.
وتعتزم وزارة الإسكان بناء مليون وحدة سكنية خلال الفترة القادمة، وتم فعليا البدء في تشييدها، وتستخدم الوزارة تقنيات البناء الحديثة بهدف تخفيض التكلفة ورفع جودة البناء وتقليل فترة البناء من سنتين إلى 6 أشهر أو أقل.
وبخصوص مشروع ضاحية الفرسان، قال الحقيل لـ”أرقام” إنه “لم تتضح الصورة النهائية، والشركات “سبك” و”دايو” و”هانوا” يعرضون لنا خيارات عديدة للمشروع، ونحن بحاجة أن يتوفر في المشروع خمسة عناصر هي السعر والوقت والجودة والتوظيف والمنتج المحلي.. وإذا توفرت فيه هذه العناصر نعتقد أنه مشروع ناجح”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج