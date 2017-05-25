دعت وزارة الداخلية المواطنين المسافرين لدول الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بتلك الدول.
وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، إن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية تأكيدا بأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت قبل عدة أسابيع بتشديد الرقابة على حدودها الخارجية.
وأوضح أن الجهات الخاصة بحراسة الحدود بتلك الدول ستقوم بالتشديد على الرقابة الخارجية وتكثيف التفتيش على مواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المواطنين القادمين إليها من الدول غير الأعضاء في إجراء أمني احترازي، وذلك على خلفية الهجمات التي وقعت في أوروبا مؤخراً.
وأفاد اللواء المرعول، أن وزارة الداخلية تدعو المواطنين كافة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات في تلك الدول حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم لأي عقوبة قد تطالهم بسبب عدم التقيد بالتعليمات والأنظمة.
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