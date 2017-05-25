قررت جامعة الباحة تشكيل لجنة للتحقيق فيما تردد حول اعتداء بعض أعضاء هيئة التدريس على إحدى الطالبات، وهو الموضوع الذي تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم جامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني، إنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما يتم تداوله من تعرض طالبة تدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية لاعتداء من قبل أكاديميات، وسيتم اتّخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأنظمة الجامعة ولوائحها.
وشدد وفقا لصحيفة “عكاظ”، على أن إدارة الجامعة لن تسمح بالمساس بأي طالبة مهما كانت الأسباب، ولن تسمح بالإساءة.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بكثرة خبر تعرض طالبة في الجامعة للضرب من رئيسة القسم وبعض أستاذات كلية التربية للبنات بسبب حديث جانبي عن شهر رمضان.
وقال مغردون إن الطالبة قالت “لن أنساكن من الدعاء في ليلة القدر التي لا يرد فيها الدعاء”؛ الأمر الذي أثار حفيظة رئيسة القسم ومنسوباته، ما طور الأمر إلى درجة شد الطالبة والعنف بحسب رسالة نسبت للطالبة.
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