فاز المنتخب السعودي للشباب تحت سن 20 عاماً اليوم على نظيره الاكوادوري في بطولة كأس العالم للشباب، بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز للأخضر عبدالرحمن اليامي في الدقيقتين 7 و84، في حين أحرز منتحب الإكوادور هدفه في الدقيقة 89.
ويعد هذا الفوز هاماً للمنتخب السعودي للشباب، كونه أنعش آماله في التأهل للمرحلة التالية من منافسات كأس العالم للشباب التي تستضيفها كوريا الجنوبية، والتي يخوضها الأخضر ضمن المجموعة السادسة.
وسيلتقي الأخضر الشباب في مباراته القادمة مع المنتخب الأمريكي، وسيضمن له الفوز فيها التأهل للمرحلة القادمة من المنافسة، حيث كان الأخضر الشاب قد خسر مباراته الأولى أمام نظيره السنغالي بنتيجة هدفين دون مقابل.
وفق “أخبار 24”.
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