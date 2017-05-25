أعرب نايف هزازي مهاجم نادي النصر و المنتخب السعودي الاول لكرة القدم عن حزنه عقب إستبعاده من معسكر الاخضر المقام حالياً في مدينة فرانكفورت الألمانية.
ويستعد الأخضر لمواجهة أستراليا 8 يونيو لحساب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.
ونشر هزازي تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيها :” قدر الله وماشاء فعل، الاصابة شقيقة في الرأس، بالتوفيق لأخواني اللاعبين وان شاء الله يعودوا بال٣ نقاط المفصلية لأرض الوطن”.
يذكر ان الهولندي فان مارفيك المدير الفني للأخضر كان قد قرر إستبعاد نايف هزازي من المعسكر بسبب عارض صحي.
وفق “أخبار 24”.
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