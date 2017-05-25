علم من مصادر مطلعة، أن إدارة نادي أهلي جدة بدأت اتصالاتها مع مدرب إنجليزي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل، ليكون بديلا للسويسري كريستيان جروس الذي أصبح غير مرغوب فيه من الأهلاوية.
ويتواجد هذه الايام بالعاصمة البريطانية لندن، الأمير فيصل بن خالد بن عبد الله، رئيس الهيئة المالية، وموسى المحياني المدير السابق للفريق، وبندر الأحمدي المدرب الوطني، من أجل التفاوض مع المدرب الجديد.
ويدرس الأهلاوية ملفات عديدة لأسماء بارزة في مجال التدريب سيتم الاتصال بها في حال فشل الثلاثي في الاتفاق مع المدرب الإنجليزي.
يذكر أن المدرب جروس قاد الأهلي الموسم الماضي للفوز بلقب دوري جميل وكأس الملك، ولكنه فشل هذا الموسم في الحفاظ على هذه البطولات وحل الفريق ثانيا في دوري جميل وفي الكأس. وفق “كووورة”.
وتنتظر الفريق حاليًا مباراة صعبة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا أمام الأهلي الاماراتي في دبي الاثنين المقبل، وكان الفريقان تعادلا في جدة بهدف لكل منهما.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج