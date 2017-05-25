قال فهد المولد لاعب نادي الاتحاد إن الموسم المنقضي من دوري جميل كان من أصعب المواسم، نظراً لحدة المنافسة بين 4 أندية على اللقب، قبل أن يحسمها الهلال في الجولات الأخيرة.
وأضاف المولد في تصريحات تليفزيونية أن الهلال استحق التتويج باللقب، لافتا إلى أن أي فريق من الفرق المتنافسة كان يستحق اللقب نظراً للمجهود الكبير الذي قدموه خلال الموسم.
وعن أدائه على مدار الموسم، أعرب المولد عن رضاه عن المستوى الذي قدمه مع الاتحاد بالموسم، لافتا إلى أن أداءه تطور مقارنة بالمواسم الماضية.
وأعرب المولد عن ارتياحه بالتواجد في صفوف الاتحاد، قائلا إن الاتحاد هو بيته وسبب شهرته وتألقه.
وتحدث المولد عن أفضل المحترفين بدوري جميل، قال المولد إن زميليه كارلوس فيلانويفا ومحمود كهربا، والبرازيلي كارلوس إداوردو لاعب الهلال يعتبروا أبرز اللاعبين الأجانب بدوري جميل بالموسم المنقضي. وفق “أخبار 24”.
وعن أفضل لاعب محلي قال المولد إن نواف العابد لاعب الهلال يعد أبرز لاعب سعودي بدوري جميل.
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