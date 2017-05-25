علمت “الرياض” أن حارس النصر عبدالله العنزي انضم لقائمة اللاعبين المتقدمين بشكوى ضد الإدارة للمطالبة بحقوقه المتأخرة، وأشارت المصادر إلى أنه تقدم بخطاب رسمي إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب منها إلزام الإدارة الصفراء بدفع حقوقه المالية السابقة والتي تقدر بعشرة ملايين ريال.
ويتقاضى العنزي قرابة سبعة ملايين ريال سنوياً، ويتبقى في عقده عامان، وتسعى الإدارة لإجراء مخالصة نهائية معه لانخفاض مستواه وتوصية مدرب الحراس المغربي فهمي عبدالغني بالتخلص منه، ومن عقده.
وستعاني إدارة النصر في الشهرين المقبلين من أزمة مطالبات اللاعبين بحقوقهم المتأخرة والتي ربما تصل إلى 100 مليون ريال موزعة في المرتبات الشهرية المتأخرة وبين مقدمات عقودهم المتأخرة طيلة الفترة الماضية.
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