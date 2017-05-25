أكد مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قضايا أندية المملكة مع لاعبيها أو أجهزتها الفنية ولجان اتحاد الكرة يمكن الاستئناف عليها في مركز التحكيم الرياضي السعودي”.
وأضاف: “لا يمكن قبول “الفيفا” أو محكمة الكأس الرياضية لأي قضية محلية من أندية ولاعبين بسبب وجود مركز التحكيم الذي ينوب عن محكمة الكاس، وأي اعتراضات يمكن توجههه للمركز وليس لأي جهة قضائية أخرى خصوصا الخارجية ومحكمة الكاس معترفة بمركز التحكيم الرياضي السعودي وأي قضايا تتجة مباشرة إليه ولا تقبل الكاس بها”. وفق “الرياض”.
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