وقعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بمعهد الأمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية وجامعة المعرفة العالمية مساء الخميس الموافق 22 / 8 / 1438 هـ – 18 / 5 / 2017 م بالرياض مذكرة تعاون وقد مثل الجامعة في التوقيع سعادة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المكلف، ومثل جامعة المعرفة العالمية معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والاستشارات والدعم في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية.
من جانبه عبر الدكتور عبدالعزيز الحامد مدير الجامعة المكلف عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مبينا أن جميع أبواب الجامعة مفتوحة لأي تعاون بناء مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني .
ومن جانبا آخر فقد عبر الدكتور مبارك بن عبيد الحربي عميد معهد الأمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية عن شكره وتقديره للدكتور عبدالعزيز الحامد على اهتمامه وحرصه لتوقيع هذه الاتفاقية التي سوف تخدم طلاب وطالبات الجامعة .
وقد حضر توقيع هذه الاتفاقية من الجامعة كلا من : الدكتور مبارك بن عبيد الحربي عميد معهد البحوث والدكتور عبدالرحمن الرفدي عميد كلية التربية والدكتور عبدالله البهدل عميد كلية تقنية المعلومات والدكتور عيسى بن خلف المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة والدكتور أحمد الشثري مستشار المعهد والأستاذ ذعار القحطاني مدير العلاقات العامة بالمعهد.
وقد عبر معالي الشيخ سعد الشثري عن شكره وتقديره لمدير جامعة الأمير سطام الدكتور عبدالعزيز الحامد على مبادرة الجامعة بمد جسور التعاون مع جامعة المعرفة العالمية سائلا المولى عز وجل أن تتكلل جهود الجميع بالتوفيق والعطاء المثمر البناء.
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